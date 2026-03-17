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17.03.2026 08:59:53
Gas Prices Keep Rising as Seasonal Changes Add to Oil Price Pressure
Shipping routes crucial to global commerce remained disrupted as the conflict in the Middle East continued.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|108,42
|4,92
|4,75
|Ölpreis (WTI)
|97,85
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