Gas-Speicherumlage steigt um mehr als das Doppelte

Berlin (Reuters) - Die Umlage zur Finanzierung der Gas-Speicherung steigt für Verbraucher um mehr als das Doppelte.

Die Umlage betrage ab Juli 1,45 Euro pro Megawattstunde, teilte der Trading Hub Europe (THE), eine Tochter der Gas-Netzbetreiber, am Montag mit. Bislang waren 59 Cent fällig. Für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von gut 20 Megawatt bedeutet dies Mehrkosten von knapp 20 Euro im Jahr.

Die Umlage wurde im vergangenen Jahr wirksam, nachdem der Bund in der Gas-Krise Füllstandsvorgaben für die Speicher in Deutschland machte. Daraufhin wurde die Speicher über Sonder-Ausschreibungen gefüllt, die zusätzliche Kosten verursachten. Die Umlage soll laut THE um zwei Jahre verlängert werden und nun bis März 2027 erhoben werden. Der gestreckte Zeitraum sei in die Berechung der Umlage eingeflossen.

(Bericht von: Markus Wacket, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)