Gas-Stopp - Boltz: Russland kann durch Preisanstieg sogar profitieren

Von der aktuellen Unterbrechung der russischen Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien könnte Moskau aus Sicht des Energieexperten Walter Boltz sogar noch profitieren. Allein durch die Ankündigung würden die Gaspreise wohl auch in den nächsten Tagen noch ein Stück weiter steigen, sodass Russland in Summe kein Geld verliere. "Das zeigt die Skurrilität der Situation", so der frühere E-Control-Vorstand am Mittwoch. Der Druck auf ein Gasembargo werde sicher noch einmal steigen.

Dass Österreich bis 2027 ohne russisches Gas auskommen kann, wie dies die Österreichische Energieagentur in einer Studie für das Umweltministerium errechnet hat, hält Boltz für möglich. Technisch sei das sicher machbar, meinte er im Ö1-"Mittagsjournal des ORF-Radio, da die Mengen durch Gas aus anderen Quellen zu ersetzen wären. Zur Frage hoher Einsparpotenziale durch Energieeffizienz bzw. der Frage, wer wie viel einsparen solle, fehle ihm aber "etwas die Fantasie".

Binnen drei, vier Jahren die nötigen Gasmengen durch einen Zukauf am Weltmarkt zu ersetzen, sei "relativ leicht zu realisieren", meinte der Energieexperte. Es gebe Pipelines nach Italien, auch nach Deutschland, Slowenien und Kroatien. "Bei intensiven Bemühungen sollte es nicht so schwierig sein, diese Gasmengen am Weltmarkt zu beschaffen."

Insgesamt seien für ihn bei den Plänen, die die Energieagentur ausgearbeitet habe, aber noch einige Fragen offen. Auch in Österreich könne wie in anderen EU-Staaten Energieeffizienz nur sehr begrenzt realisiert werden. Und auch die Auswirkungen von Verbrauchsverzichten etwa auf die Arbeitsplätze seien noch unklar. Auch die Biomethan-Ziele seien nicht schon bis 2027 umzusetzen.

Der Kern sei ja die Verwendung von Gas für Stromerzeugung, Fernwärme und Industrie. Und in der Industrie sei eine Einsparung in hohem Ausmaß binnen vier, fünf Jahren wohl nur durch eine Produktionsverlagerung in andere Länder möglich. Bei Strom sei die Frage, woher der sonst kommen sollte. Da wäre dann nur ein Import denkbar, aus Ländern, die dann womöglich mehr Kohlekraftwerke in Betrieb nehmen.

