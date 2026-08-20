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20.08.2026 07:16:00
Gaspreis: Verbraucherschützer warnen vor Anstieg wegen niedriger Speicherstände
Der Herbst naht, doch die Gasspeicher sind so leer wie seit Jahren nicht mehr. Das könnte Verbraucher bald teuer zu stehen kommen. Das Wirtschaftsministerium nimmt die Händler in die Pflicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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