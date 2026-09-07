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07.09.2026 15:15:12
Gaspreis bleibt hoch, keine Entspannung in Sicht
Lage im Iran und der Straße von Hormus bleiben unklar. Gasspeicher nicht so gut gefüllt, wie im VorjahresvergleichWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Rohstoffe in diesem Artikel
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