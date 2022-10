Gaspreis fällt unter 100 Euro: Was passiert, wenn die Gasspeicher voll sind?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Bei anhaltend milden Temperaturen dürften die Gasspeicher in Deutschland in Kürze randvoll sein. Seit Monatsbeginn ist der Gaspreis bereits um mehr als die Hälfte gefallen. Ist die Krise vorbei? Und was wird aus dem Gas, das wir vielleicht noch brauchen, aber nicht mehr speichern können?