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Erdgas 02.11.2026 14:12:39

Gaspreis fällt unter 100 Euro: Iran-Diplomatie sorgt für Entspannung

Gaspreis fällt unter 100 Euro: Iran-Diplomatie sorgt für Entspannung

Der europäische Preis für Erdgas hat am Montag deutlich nachgegeben.

Zuletzt lag der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bei 98,26 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren 5,09 Prozent weniger als am Freitag.

Händler verwiesen auf einen Medienbericht. US-Präsident Donald Trump will der Diplomatie mit dem Iran einem Bericht des Nachrichtenportals "Axios" zufolge mehr Zeit geben, bevor er nach den US-Zwischenwahlen in dieser Woche möglicherweise neue Angriffe anordnet. Der US-Präsident habe dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu seine Präferenz für eine diplomatische Lösung in einem Telefonat mitgeteilt.

US-Außenminister Marco Rubio hatte am Samstag erklärt, dass noch keine Entscheidung über neue Militärschläge getroffen worden sei. Trump bevorzuge eine diplomatische Lösung. Die Bemühungen um Gespräche ließen die Sorgen vor einer erneuten Eskalation etwas geringer werden, obwohl die Angriffe auf Schiffe rund um die Straße von Hormus weitergehen. Die USA und Israel hatten den Krieg Ende Februar mit gemeinsamen Angriffen auf den Iran begonnen. Öl- und Gaspreise sind seitdem kräftig gestiegen.

Am vergangenen Mittwoch war der Gaspreis erstmals seit dem Jahr 2022 über 100 Euro gestiegen. Im Jahr 2022 war der Preis noch viel höher, bis auf über 300 Euro je MWh gesprungen. Grund war der Beginn des Ukraine-Kriegs.

Der Gaspreis hat sich im laufenden Jahr stark verteuert. Anfang Oktober hatte der Preis noch bei 70 Dollar gelegen. Seit Beginn des Jahres hat sich der Preis für den Rohstoff mehr als verdreifacht.

Ein weiterer Preistreiber ist das verstärkte Auffüllen der deutschen Gasspeicher vor dem Winter. Deutschland ist als größte europäische Volkswirtschaft seit Wochen bemüht, die Gasreserven zu erhöhen. Die deutschen Gasspeicher sind derzeit laut Bundesnetzagentur bei 61 Prozent gefüllt. Vor einem Jahr hatte der Speicherstand bei etwa 75 Prozent gelegen.

/jsl/men

AMSTERDAM (dpa-AFX)

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