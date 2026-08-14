Rohstoffe im Blick 14.08.2026 13:17:06

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 0,01 Prozent auf 4.351,59 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.351,36 US-Dollar gelegen hatte.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 0,33 Prozent auf 64,69 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 64,48 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Platinpreis um 0,06 Prozent auf 1.728,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.727,00 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -1,09 Prozent auf 1.310,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.325,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:04 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,14 Prozent auf 87,19 US-Dollar. Am Vortag standen noch 87,07 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 0,66 Prozent auf 81,79 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 81,25 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Freitagmittag hinzu. Um 0,84 Prozent auf 0,83 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,82 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,33 US-Dollar) geht es um -1,19 Prozent auf 3,29 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Sinkflug. Um 12:56 Uhr gibt der Kakaopreis um -0,29 Prozent auf 4.108,00 Britische Pfund ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4.120,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,89 Prozent auf 4,52 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,48 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,68 US-Dollar am Vortag auf 11,72 US-Dollar nach oben (+0,34Prozent).

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -1,61 Prozent auf 304,90 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 309,90 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,54 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -0,36 Prozent auf 0,17 US-Dollar, nach 0,17 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,59 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -0,47 Prozent auf 111,74 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 112,27 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Holzpreis um -0,18 Prozent auf 568,00 US-Dollar. Gestern stand der Holzpreis noch bei 569,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

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