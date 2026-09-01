Rohstoffpreise aktuell 01.09.2026 13:17:06

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Um 13:13 Uhr stand der Goldpreis bei 4.381,32 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Mittag -1,52 Prozent niedriger als am Vortag (4.448,93 US-Dollar).

Derweil notiert der Silberpreis bei 64,84 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (66,55 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,57 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.784,00 US-Dollar) geht es um -1,04 Prozent auf 1.765,50 US-Dollar nach unten.

Nach 1.359,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Dienstagmittag um -2,57 Prozent auf 1.324,50 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 92,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vortag (90,49 US-Dollar).

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 2,46 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 13:13 Uhr auf 87,87 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 85,76 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -1,71 Prozent auf 0,90 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,92 US-Dollar.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -0,22 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 13:01 Uhr auf 3,46 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,47 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis bergab. Um 12:59 Uhr steht ein Minus von -1,19 Prozent auf 4.716,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern tendierte der Kakaopreis noch bei 4.773,00 Britische Pfund.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,71 Prozent auf 12,84 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,75 US-Dollar.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,39 Prozent.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,92 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,94 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Heizölpreis -0,22 Prozent niedriger bei 118,61 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 118,88 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 134,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (133,80 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,34 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Stepan Kapl / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:45 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
03:04 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.08.26 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.08.26 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt knapp im Minus -- DAX gibt letztlich deutlich nach -- Asiens Börsen zum Handelsende in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen