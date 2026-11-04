Erdgaspreis - Natural Gas

2,97
USD
0,01
0,41 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Nach US-Zwischenwahlen 04.11.2026 08:52:42

Gaspreis im Blick: Welche Rolle Trumps Haltung zum Iran nach den US-Wahlen spielt

Gaspreis im Blick: Welche Rolle Trumps Haltung zum Iran nach den US-Wahlen spielt

Die europäischen Erdgaspreise sind nach den US-Zwischenwahlen gestiegen, da die Händler abwarten, ob Präsident Donald Trump den diplomatischen Weg mit dem Iran weiterverfolgen oder neue Angriffe starten wird - eine Entscheidung, die die Aussichten für die weltweiten LNG-Lieferungen bestimmen könnte.

Der niederländische TTF-Frontmonatskontrakt, die europäische Benchmark, legte im frühen Handel am Mittwoch um 1,2 Prozent auf 92,59 Euro pro Megawattstunde zu. Die Preise bleiben unter den Höchstständen der Energiekrise von 2022. Sie kletterten jedoch vergangene Woche über 100 Euro - ihren höchsten Stand seit Ende Dezember jenes Jahres -, bevor sie aufgrund von Hoffnungen auf einen diplomatischen Durchbruch im Iran-Krieg wieder nachgaben.

Die Demokraten gewannen bei den Wahlen am Dienstag die Kontrolle über beide Kammern des US-Kongresses, wie das Wall Street Journal berichtete. Das Ergebnis könnte zu einer stärkeren Überprüfung von Trumps Außenpolitik durch den Kongress führen. Der neue Kongress wird sein Amt jedoch erst im Januar antreten. Dies lässt der Regierung Spielraum, ihren bisherigen Ansatz gegenüber dem Iran in den kommenden Wochen fortzusetzen.

Für Gashändler ist die wichtigere Frage, ob die Trump-Regierung neue Angriffe auf Teheran anordnen oder sich an den Verhandlungstisch setzen wird. Eine weitere Eskalation könnte die Preise stark in die Höhe treiben und die europäische Benchmark wieder über 100 Euro pro Megawattstunde drücken, sagten Analysten.

"Die Unsicherheit bleibt bestehen, wie der Iran auf ein mögliches Wiederaufleben der Angriffe reagieren wird und welche Energieinfrastruktur in der Region dadurch zu einem Ziel wird", sagte Florence Schmit, Senior Energy Strategist bei der Rabobank. "Aber vorerst bleibt es ungewiss, wann und ob ein solcher Angriff stattfinden wird, insbesondere da für den 10. bis 11. November weitere Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi geplant sind."

Es steht viel auf dem Spiel. Schifffahrtsstörungen durch die Straße von Hormus - eine schmale Wasserstraße, durch die früher etwa 20 Prozent des weltweiten verflüssigten Erdgases transportiert wurden - haben die Exporte aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten gedrosselt. Diese waren größtenteils für Asien bestimmt. Der Ausfall von Lieferungen hat den Wettbewerb zwischen europäischen und asiatischen Käufern verschärft, da beide Regionen versuchen, sich vor dem Winter Brennstoff zu sichern.

DJG/DJN/apo/brb

Dow Jones Newswires

Weitere Links:

Ford-Aktie steigt dennoch: Rohstoffpreise werden zur wachsenden Last
Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com,marketlan / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Erdgaspreis - Natural Gas 2,97 0,01 0,41

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Furcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen