Erdgaspreis - Natural Gas

3,27
USD
0,04
1,27 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
12.03.2026 08:31:39

Gaspreis steigt deutlich - Iran attackiert Anlagen der Energiewirtschaft am Golf

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Donnerstag nach erneuten Angriffen des Iran auf die Energiewirtschaft in der Region am Persischen Golf deutlich gestiegen. An der Börse in Amsterdam sprang die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat zum Handelsbeginn um rund zehn Prozent auf 53,83 Euro je Megawattstunde (MWh) nach oben. Im frühen Handel ist der Preis wieder ein Stück weit zurückgefallen, auf 52,25 Euro.

Mit dem Preisanstieg hat sich europäisches Erdgas seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran vor fast zwei Wochen um rund 70 Prozent verteuert. Dies ist der stärkste Anstieg seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor vier Jahren. Die globalen Öl- und Gasmärkte sind durch den Krieg im Nahen Osten stark beeinträchtigt. Der Transport von Flüssiggas aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die wichtige Straße von Hormus ist durch den Krieg faktisch zum Erliegen gekommen.

Zuletzt haben Meldungen über immer stärkere Angriffe der iranischen Streitkräfte gegen die Energiewirtschaft wichtiger Förderstaaten am Persischen Golf die Preise angetrieben. Unter anderem wurden im Oman Treibstofftanks im Hafen von Salala mutmaßlich von iranischen Drohnen getroffen.

Der Preissprung beim Erdgas folgte auf einen Anstieg des Preises für Rohöl der Nordseesorte Brent auf über 100 US-Dollar pro Barrel (159 Liter). "Iranische Angriffe auf Energieinfrastruktur und auf Tanker im Oman, Irak und Bahrain sorgten für weitere Produktionsreduzierungen und verstärken die Sorgen um die Öl- und Gaslieferungen", kommentierten Analysten der Dekabank. Auch fast zwei Wochen nach Kriegsbeginn gebe es weiterhin keine konkreten Anzeichen für ein zeitnahes Kriegsende, trotz der wiederholten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über ein "baldiges" Kriegsende./jkr/jha/

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Erdgaspreis - Natural Gas 3,27 0,04 1,27

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen