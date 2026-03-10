|Gegenbewegung
10.03.2026 10:21:39
Gaspreisrückgang setzt sich fort - Markt reagiert auf Trump-Kriegskommentar
An der Börse in Amsterdam wurde das Erdgas am Vormittag bei 48,45 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Das sind etwa 14 Prozent weniger als am Vortag. Zu Beginn der Woche war die Notierung wegen des Iran-Kriegs noch zeitweise bis auf knapp 70 Euro gestiegen.
Trump hatte am Vorabend ein schnelles Ende des Kriegs im Nahen Osten in Aussicht gestellt. Beim US-Sender CBS News wurde er mit den Worten zitiert: "Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet." Marktbeobachter sehen in den Äußerungen von Trump eine neue Bereitschaft des Weißen Hauses, öffentlich zu signalisieren, dass Schritte zur Beendigung des Kriegs möglich seien. Allerdings machte der Präsident keine konkreten Angaben. "Den Märkten war der Mangel an Details egal und sie setzten ihre Erholung fort", kommentierten Analysten der Dekabank.
Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die wichtige Straße von Hormus ist seit dem Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran Ende Februar praktisch zum Erliegen gekommen. Die Energiemärkte sind durch den Krieg im Nahen Osten stark beeinträchtigt./jkr/jsl/nas
