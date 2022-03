GAZPROM pumpt erneut in hohem Umfang Gas nach Europa

Nach zwei Tagen etwas geringerer Liefermengen stellt Russland wieder in gewohnt hohem Umfang Gas für den Transit durch die Ukraine nach Europa bereit.

Im Einklang mit vertraglichen Vereinbarungen würden am Freitag 105,1 Millionen Kubikmeter gepumpt, sagte ein Sprecher des Staatskonzerns GAZPROM der Agentur Interfax zufolge. Inmitten des russischen Kriegs gegen die Ukraine hatte GAZPROM am Donnerstag 94,6 Millionen Kubikmeter und am Mittwoch 95 Millionen Kubikmeter für den Transit durch das Nachbarland geliefert und den zwischenzeitlichen Rückgang mit geringeren Bestellungen europäischer Kunden begründet.

MOSKAU (dpa-AFX)