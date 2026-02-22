|
22.02.2026 15:49:47
GDX Gold or SLVP Silver: Which ETF Should You Buy Now?
The iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) and VanEck Gold Miners ETF (NYSEMKT:GDX) both provide access to global mining stocks, but SLVP focuses on silver and diversified metals, while GDX zeroes in on gold miners. The two ETFs are great options for investors seeking exposure to metals and mining, but they differ on several factors, including cost, yield, liquidity, risk, sector emphasis, and portfolio makeup. The comparison below looks at these differences to help investors decide which ETF may appeal more to them.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|84,40
|5,82
|7,41
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.