07.11.2025 21:44:27
GDX Offers a More Targeted Focus on Gold, While SLVP Boasts Lower Fees
The iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) targets global companies in the silver and metals mining industry, while the VanEck Gold Miners ETF (NYSEMKT:GDX) tracks a global basket of gold mining stocks. The two funds both offer exposure to basic materials, but they differ in scale, cost, and portfolio composition.Beta measures price volatility relative to the S&P 500.SLVP offers more affordable fees, with a 0.39% expense ratio versus 0.51% for GDX. GDX pays a slightly higher dividend yield, however, which may appeal to those seeking a modest payout alongside mining exposure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
