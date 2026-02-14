|
GDX vs. SIL: The Pros and Cons of Gold and Silver Miner ETFs
The Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) and the VanEck Gold Miners ETF (NYSEMKT:GDX) both offer concentrated mining exposure, but SIL is silver-centric with a higher recent return and drawdown, while GDX is gold-focused, lower cost, and more diversified.Both SIL and GDX give investors targeted access to mining companies, but their approaches diverge by metal and portfolio construction. This comparison unpacks how their cost, performance, risk, and underlying holdings shape their appeal for those considering a precious metals allocation.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The one-year return represents total return over the trailing 12 months.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|5 043,11
|120,91
|2,46
|Silberpreis
|77,43
|2,26
|3,01
