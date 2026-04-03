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03.04.2026 17:31:30
GDX vs. SLVP: Gold or Silver -- Which Mining ETF Is the Better Buy for Investors?
The iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) and VanEck Gold Miners ETF (NYSEMKT:GDX) both track global mining, but SLVP leans toward silver exposure, while GDX is a much larger gold-focused heavyweight.This comparison looks at key differences in cost, performance, risk, and portfolio makeup to help investors decide which may better suit their objectives.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-year return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 650,90
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|Silberpreis
|72,82
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