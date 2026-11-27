Das Edelmetall hat damit die Erholung im Verlauf der Handelswoche fortgesetzt, nachdem die Notierung in den ersten Novemberwochen kräftig gefallen war. Am frühen Nachmittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 3.670 US-Dollar gehandelt und damit etwa 103 Dollar oder fast drei Prozent höher als am Vortag.

Am Mittwoch war der Goldpreis noch bis auf 3.426 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit September 2025. Seitdem setzte die Notierung zu einer Erholung an. Auf Wochensicht ist sie um fast fünf Prozent gestiegen.

Neben der Aussicht auf steigende Zinsen hatten zuletzt auch starke Kursverluste bei Technologiewerten an den Aktienbörsen den Goldpreis belastet. Viele Anleger waren gezwungen, einen Teil ihrer Goldbestände zu verkaufen, um Verluste an den Aktienmärkten auszugleichen.

Rohstoffexperte Carsten Fritsch erklärte den fallenden Goldpreis im Verlauf des Novembers daher auch mit "Zwangsverkäufen", da Anleger zum Ausgleich von Verlusten bei Aktien Liquidität benötigt haben. "Dazu war es auch schon im Herbst 2008 zu Beginn der großen Finanzkrise und im Frühjahr 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie gekommen", sagte der Experte und verwies auf beträchtliche Abflüsse aus mit physischem Gold hinterlegten Wertpapieren (Gold-ETFs).

Den aktuellen Preisanstieg erklärten Marktbeobachter übereinstimmend mit der Stabilisierung der Aktienmärkte. "Ob daraus eine länger anhaltende Erholung wird, bleibt daher abzuwarten", sagte Fritsch.

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LONDON (dpa-AFX)