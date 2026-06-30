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30.06.2026 16:43:19
German town prints its own cash to cut CO2 emissions
It started as a school project to promote local businesses in a remote Bavarian region. Now, the "Chiemgauer" currency helps to cut emissions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Rohstoffe in diesem Artikel
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