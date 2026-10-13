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13.10.2026 10:19:27
Germany news: Merz says Trump's Russia diesel deal 'out of question' for Europe
Chancellor Friedrich Merz has said that Donald Trump's diesel deal with Russia would be "out of the question" for Germany and the EU. Meanwhile, the ruling coalition has been rocked by a major resignation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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