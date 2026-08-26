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26.08.2026 10:47:20
Germany news: Sugar tax plan leaves sour taste
Germany's plans for a sugar tax are facing growing opposition amid claims that it's more about raising revenue than health. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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