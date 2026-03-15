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15.03.2026 16:42:05

Gesetzentwurf zu Kartellrecht: Konzerne sollen Benzin-Preiserhöhungen künftig begründen

Nach dem Vorbild Österreichs sollen Tankstellen bald auch in Deutschland nur noch einmal pro Tag die Benzinpreise erhöhen dürfen - Preissenkungen sind dagegen jederzeit möglich. Das Kartellamt soll deutlich mehr Befugnisse erhalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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