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15.03.2026 16:42:05
Gesetzentwurf zu Kartellrecht: Konzerne sollen Benzin-Preiserhöhungen künftig begründen
Nach dem Vorbild Österreichs sollen Tankstellen bald auch in Deutschland nur noch einmal pro Tag die Benzinpreise erhöhen dürfen - Preissenkungen sind dagegen jederzeit möglich. Das Kartellamt soll deutlich mehr Befugnisse erhalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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