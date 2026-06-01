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01.06.2026 19:17:00
Glasfaser: Gutachter lässt kein gutes Haar an EU-Plan für Kupfer-Abschaltung
Ein Gutachter für Connect Europe sieht in der von der EU skizzierten Abschaltung von Kupfernetzen bis 2035 eine unzulässige, enteignungsgleiche Überregulierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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