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01.06.2026 19:17:00

Glasfaser: Gutachter lässt kein gutes Haar an EU-Plan für Kupfer-Abschaltung

Ein Gutachter für Connect Europe sieht in der von der EU skizzierten Abschaltung von Kupfernetzen bis 2035 eine unzulässige, enteignungsgleiche Überregulierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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US-Anleger verhalten -- ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich verhalten. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.
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