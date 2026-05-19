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19.05.2026 20:19:00
Glasfaser-Ausbau: Minister fordert Tempo, Branche drängt auf Kupfer-Abschaltung
Bundesdigitalminister Karsten Wildberger will den Glasfaserausbau massiv beschleunigen. Die Branche fordert derweil schnellere Abschaltung der Kupfernetze.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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