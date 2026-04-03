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03.04.2026 14:50:15
GLD Offers Safer Gold Exposure Than SGDM, but SGDM Has Outperformed Recently
Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) and SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD) both offer gold exposure, but SGDM holds gold mining companies while GLD tracks the price of physical gold, leading to significant differences in risk, performance, and trading liquidity.This comparison unpacks how those differences play out in costs, returns, risk, and what actually sits inside each ETF.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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