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23.05.2026 09:15:00
GLD vs IAU: Same Gold. Different Fees. Here Is Which One Long-Term Investors Should Actually Own
Gold, often called the barbarous metal, has been used as currency for thousands of years. Today, fiat currency (paper money) has replaced gold and other precious metals. However, gold still retains its appeal for those seeking diversification and a store of wealth. Exchange-traded funds (ETFs) SPDR Gold Shares (NYSEMKT: GLD) and iShares Gold Trust (NYSEMKT: IAU) are seeking to capitalize on that investor demand. Here's why this is valuable and why one of these two ETFs is probably a better choice.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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