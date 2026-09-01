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02.09.2026 01:18:06
Global bond rout deepens as oil-fuelled inflation fears drive yields to multi-decade highs
Yield on 30-year US Treasuries back near its highest in 19 yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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