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24.09.2026 06:03:29
Global bond sell-off deepens as oil climbs back to $105
Rising yields strain public finances as expectations of Fed rate rise in October jump to about 70%Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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