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10.09.2026 15:44:53
Global bond sell-off reignites as oil jumps to $109
US 30-year borrowing costs hit highest in nearly two decades as falling Saudi oil production gives fresh impetus to rally in crude pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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