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18.08.2026 20:20:08
Global borrowing costs hit fresh highs over oil, AI and inflation concerns
Interest rates on long-term US, UK, German and Japanese government debt have soared.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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