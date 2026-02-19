|
19.02.2026 12:56:00
Global oil benchmark hits 6-month high amid fears of U.S.-Iran conflict
Brent crude futures, the global oil benchmark, on Thursday rose above $71 a barrel for the first time since late July, amid fears supplies could be compromised by a U.S. attack on Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|71,30
|-0,64
|-0,89
|Ölpreis (WTI)
|66,09
|-0,34
|-0,51