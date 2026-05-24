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24.05.2026 20:58:00
Global Oil Demand Is Shrinking and Prices Are Still Above $90. These Are the Energy Stocks Built to Survive That Paradox.
Global oil demand growth is slowing. The International Energy Agency has projected that global oil demand growth will decelerate as electric vehicle adoption rises, fuel efficiency improves, China's economy slows, and elevated oil prices tied to the Iran conflict trigger demand destruction across parts of the global economy.Yet despite those concerns, oil prices have remained above $90 per barrel amid geopolitical instability, underinvestment in supply, and persistent refinery constraints. That creates an unusual opportunity for oil stock investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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