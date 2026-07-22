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22.07.2026 12:14:08
Global Oil Price Jumps as War Threats Intensify
The risk of continued fighting and a threatened blockade in the Red Sea added to uncertainty about the flow of energy from the region.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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