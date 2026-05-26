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26.05.2026 09:52:17

Global Oil Price Rises After U.S. Strikes in Iran Cloud Peace Deal

Optimism for a resolution to the conflict and the reopening of the Strait of Hormuz was checked after the United States said it had carried out strikes on missile launch sites in Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX leichter -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
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