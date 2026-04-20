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20.04.2026 11:21:00
Global oil prices climb back above $95 a barrel after Iran closes Strait of Hormuz again and says ‘no plans’ for new peace talks
West Texas Intermediate and Brent crude have risen to levels reached before Friday after the shipping route was shut againWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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