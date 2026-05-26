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26.05.2026 12:42:00
Global oil prices climb back toward $100 a barrel after U.S. launches new strikes in southern Iran despite potential deal
The West Texas Intermediate’s July contract declined on Tuesday after President Donald Trump said negotiations with Iran were “proceeding nicely.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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