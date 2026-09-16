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16.09.2026 11:04:31
Global Oil Prices Could Hit Highest Levels in Months After Saudi Pipeline Attacks
Estimates vary on how long it could take before a crucial pipeline is repaired, but a prolonged shutdown could push oil prices to their highest levels in months.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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