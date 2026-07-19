|
20.07.2026 00:16:00
Global oil prices dip below $87 a barrel after new Iran ceasefire proposal. Blockade on Saudi by Yemen’s Houthis keeps losses in check.
Oil prices rose while U.S stock-index futures were little changed on Sunday, amid an escalation of fighting in the Middle East and as investors await key tech earnings this week.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|87,88
|-0,22
|-0,25
|Ölpreis (WTI)
|82,13
|-0,36
|-0,44
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.