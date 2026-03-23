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23.03.2026 10:44:00
Global oil prices drop below $100 a barrel after Trump delays strikes on Iranian power plants. Why further declines may be limited.
Goldman Sachs has upgraded its forecast for oil in 2026 by 10%Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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