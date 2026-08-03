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03.08.2026 12:26:00
Global oil prices fall below $83 a barrel to hover at 3-week low after Trump calls off planned attack and says Iran talks to resume Monday
Oil prices declined sharply on Monday as hopes rose among investors of a potential de-escalation in the war between the U.S. and Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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