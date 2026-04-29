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29.04.2026 23:48:33
Global oil prices hit 4-year high on concern of US-Iran war escalation
The gains risk a renewed spike in global inflation and higher pump prices in the US ahead of mid-term elections later this...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|110,83
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|Ölpreis (WTI)
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