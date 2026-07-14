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14.07.2026 11:17:00

Global oil prices notch back-to-back rise, remain ‘tethered to the Hormuz narrative’

West Texas Intermediate and Brent crude’s front-month contracts climbed on Tuesday as investors worry about further de-escalation in the Middle EastWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Dow kaum verändert -- ATX schlussendlich im Plus -- DAX beendet Handel etwas fester -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt kämpfte sich am Dienstag in die Gewinnzone zurück. Der deutsche Aktienmarkt tendierte letztlich ebenso höher. Die Wall Street zeigt sich gespalten. In Asien ging es am Dienstag nach oben.
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