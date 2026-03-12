|
12.03.2026 11:35:00
Global oil prices settle above $100 for first time since 2022, as Iran ramps up strikes and vows to keep blocking Strait of Hormuz
Worries come despite International Energy Agency members agreeing to release the largest ever amount of oil from emergency supplies.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|100,28
|-1,47
|-1,44
|Ölpreis (WTI)
|95,65
|-0,08
|-0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.