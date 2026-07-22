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22.07.2026 13:19:00

Global oil prices settle at 6-week high after topping $95 a barrel, as hopes dim for de-escalation of Iran war

West Texas Intermediate and Brent crude’s front-month contracts rose almost 4% on Wednesday after an 11th night of attacks in Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Börsen befanden sich im Rückwärtsgang. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.
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