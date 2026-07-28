|
28.07.2026 14:01:00
Global oil prices settle at a 2-week low, as Trump meets with Netanyahu to discuss Iran war
Brent crude and West Texas Intermediate’s front-month contracts fell again as the U.S. and Iran continue to pause fighting.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|87,40
|3,31
|3,94
|Ölpreis (WTI)
|81,95
|2,69
|3,39
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAusverkauf im Chipsektor setzt sich fort: ATX und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Fernost verbuchen auch zur Wochenmitte mehrheitlich Verluste.