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01.09.2026 15:56:00
Global oil prices surge to a 6-week high after the U.S. strikes Iran in Hormuz
Both the U.S. and international oil benchmarks are at their highest levels in almost two weeks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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