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13.07.2026 11:27:00
Global oil prices top $83 a barrel, logging biggest jump in 6 years after Trump reimposes Strait of Hormuz blockade
The week is kicking off with fresh spikes for oil prices as the U.S. and Iran continued to exchange attacks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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