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29.07.2026 13:32:00
Global oil prices top $88 a barrel after Trump vows retaliation for surprise Iranian attack on U.S. troops
West Texas Intermediate and Brent crude’s front-month contracts climbed on Wednesday on the risk of more fighting.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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