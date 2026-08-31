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31.08.2026 10:55:00
Global oil prices top $91 a barrel after U.S. and Iran exchange fire for the first time in a month
Oil prices jumped on Monday after the U.S. and Iran exchanged fire for the first time in a month.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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