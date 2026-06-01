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01.06.2026 13:23:00
Global oil prices top $95 a barrel and log best day in a month despite Trump saying peace talks with Iran have resumed following a pause
West Texas Intermediate and Brent crude’s front month contracts both climbed a as hopes for a peace deal became clouded again.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|95,16
|3,17
|3,45
|Ölpreis (WTI)
|92,54
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